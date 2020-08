Das Warten hat ein Ende! Die Fans der gefeierten Serie The Walking Dead wurden zuletzt ziemlich lange auf die Folter gespannt – der Grund: Nachdem das große Finale der zehnten Staffel aufgrund der aktuellen Lage verschoben werden musste, warteten die Zuschauer seit Monaten gespannt darauf, wann die Geschichte um die Zombie-Apokalypse weitergehe. Jetzt wurde der Termin für die Ausstrahlung des Staffelfinales endlich bekannt gegeben!

Während einer virtuellen Diskussionsrunde im Rahmen der Veranstaltung Comic Con At Home wurde der Termin nun verraten: Das langerwartete Finale der zehnten Staffel werde am 4. Oktober 2020 in den USA ausgestrahlt. Die Folge trage den Namen "A Certain Doom", also zu deutsch so viel wie "Ein sicherer Untergang". Ein Datum für die Erscheinung in Deutschland wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Die elfte Staffel sei bereits bestätigt und soll dann im Jahr 2021 über die Mattscheiben flimmern.

Zusätzlich überraschten die Verantwortlichen mit weiteren Neuigkeiten: Direkt im Anschluss an das Staffelfinale am 4. Oktober werde "The Walking Dead: World Beyond" Premiere feiern. Das Spin-off-Format werde aus insgesamt zwei Staffeln mit jeweils zehn Folgen bestehen. Neben den Schauspielern Alexa Mansour und Nicolas Cantu werde auch der Darsteller Hal Cumpston für die Zombie-Geschichte vor der Kamera stehen.

Getty Images Der Cast von "The Walking Dead" im Oktober 2017

ActionPress Szene aus "The Walking Dead"

Getty Images Andrew Lincoln bei der Premiere der neunten Staffel von "The Walking Dead" im Jahr 2018



