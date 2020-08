Happy Birthday, Bastian Schweinsteiger! In den vergangenen Jahren hat sich das Leben des ehemaligen Profikickers um 180 Grad gedreht. Nach der Fußball-EM 2016 nahm der Sportler seine große Liebe Ana Ivanović (32) zur Frau. Seitdem hat das Paar seine Liebe mit zwei gemeinsamen Kindern gekrönt und könnte wohl nicht glücklicher sein. Heute, zu seinem 36. Geburtstag, widmet Ana ihrem Gatten ein paar niedliche Zeilen im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 32-Jährige einen verschmusten Paar-Schnappschuss anlässlich von Bastis Ehrentag. Bis über beide Ohren strahlend schmiegt sich die ehemalige Tennisspielerin an ihren Ehemann. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen", betitelt die zweifache Mutter ihren Beitrag und versieht ihn mit einem Herzchen-Emoji.

Erst vor wenigen Wochen war es Bastian, der seiner Ana eine rührende Liebeserklärung machte. Zum vierten Hochzeitstag ließ er im Netz seinen Gefühlen freien Lauf. "Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit", schrieb der 36-Jährige unter ein romantisches Hochzeitsbild von ihrem ersten Tanz als Mann und Frau.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Juni 2020

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović im Juli 2020

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Jahr 2020



