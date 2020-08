Zwischen Jason Momoa (41) und Lenny Kravitz (56) scheint eine tiefe Bindung zu bestehen. 2017 heiratete der Game of Thrones-Star Lisa Bonet (52) – die Ex-Frau des Musikers und wurde somit der Stiefvater von Lennys Tochter Zoe Kravitz (31). Dass die beiden Männer dennoch ziemlich gut miteinander auskommen, haben sie in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Am Samstag feierte Jason seinen 41. Geburtstag und zu diesem Anlass hinterließ ihm der Sänger süße Worte.

Auf Instagram teilte der American Idol-Juror dieses rührende Statement zum Ehrentag des "Aquaman"-Stars: "Alles Gute zum Geburtstag, Jason. Eine Familie. Eine Liebe." Dazu veröffentliche er eine Schwarz-Weiß-Aufnahme der beiden. Auf dem Schnappschuss stehen Jason und Lenny nebeneinander und grinsen in die Kamera. Das Geburtstagskind bedankte sich in der Kommentarspalte für den Beitrag: "Ich liebe dich, Familie. Vermisse dich."

Auch seine Stieftochter ließ ihm eine liebe Nachricht an diesem besonderen Tag zukommen: "Alles Liebe zum Geburtstag, Papabär. Ich liebe dich", schrieb sie via Social Media und untermalte ihren Beitrag mit einem roten Herz-Emoji. Dazu teilte sie eine Aufnahme des Stiefpapa-Tochter-Duos.

Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz, Sänger

Anzeige

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet

Anzeige

Getty Images Jason Momoa und Zoe Kravitz bei den Golden Globe Awards 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de