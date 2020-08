Happy Birthday, Jason Momoa! Der Schauspieler dürfte den meisten durch seine Rolle als Khal Drogo in der Erfolgsserie Game of Thrones oder spätestens durch die Verkörperung des Aquaman ein Begriff sein. 2017 gab der Hollywood-Hottie seiner Partnerin Lisa Bonet (52) das Jawort und wurde somit gleichzeitig der Stiefvater von Zoe Kravitz (31). Zu seinem 41. Geburtstag richtet die Big Little Lies-Darstellerin jetzt süße Worte an Jason.

Auf Instagram postet Zoe ein Bild des "Justice League"-Stars und kommentiert den Beitrag mit folgenden Worten: "Alles Liebe zum Geburtstag, Papabär. Ich liebe dich" und untermalte das Statement mit einem roten Herz-Emoji. Ein weiterer Schnappschuss zeigt das Stiefpapa-Tochter-Duo. Er hält sie liebevoll im Arm, während sich die 31-Jährige an Jason lehnt. Beide grinsen happy in die Kamera.

Dass sich die beiden nahe stehen, ist kein Geheimnis mehr. So platzte der tätowierte Bartträger fast vor Stolz, als seine Stieftochter die Rolle der Catwoman in dem neuen Batman-Film ergattern konnte. "Ich bin so stolz auf dich, Zozo-Bärchen. Ob auf der Leinwand oder abseits", erklärte er damals via Social Media.

Instagram / zoeisabellakravitz Jason Momoa und Zoe Kravitz

Getty Images Jason Momoa und Zoe Kravitz im Januar 2020

Getty Images Jason Momoa, "Game of Thrones"-Star



