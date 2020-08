Micky Beisenherz (43) nimmt Frauke Ludowig (56) aufs Korn! Zuletzt hatte die beliebte Moderatorin mit einem Urlaubsfoto für ordentlich Aufsehen in den sozialen Medien gesorgt – der Grund: Den Fans waren vor allem die Füße ihres Idols ins Auge gefallen. Die Community hatte sogar vermutet, dass die Blondine ihre Zehen mittels Bildbearbeitung verlängert habe. Nachdem Frauke diese Vermutungen bereits dementiert und das Aussehen ihrer Füße verteidigt hatte, nahm sie jetzt der Dschungelcamp-Gag-Autor auf die Schippe: Micky postete eine Fotomontage im Netz und machte sich damit über Fraukes Zehen lustig!

"So, erst mal 'Exclusiv' auf dem Festplattenrekorder nachholen", schrieb Micky zu seinem Post auf Instagram und deutete damit auf das TV-Magazin hin, das Frauke täglich moderiert. Auf der Aufnahme zeigt der 43-Jährige seine Füße – mitsamt Zehen in Überlänge. Natürlich hat er an diesem Foto nachträglich digital herumgeschraubt und seine Zehen somit in die Länge gezogen.

Nicht nur der Großteil seiner Community nahm die Aktion mit einer ordentlichen Portion Humor, auch Frauke selbst konnte über Mickys Post lachen. "Frauke, bist du es?", fragte ein Fan in der Kommentarspalte und bekam daraufhin eine Antwort von der "Exclusiv"-Moderatorin höchstpersönlich. "Ich liege darunter", scherzte sie. Auf die Behauptung eines Users, dass sie auf Mickys XXL-Zehen neidisch sei, witzelte sie: "Ich überlege, mir meine verlängern zu lassen."

Instagram / mickybeisenherzoffiziell Micky Beisenherz im Juli 2020

Instagram/fraukeludowig Collage: Frauke Ludowig und ihre Füße

Instagram / mickybeisenherzoffiziell Micky Beisenherz im Januar 2020



