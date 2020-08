Ihm ist Tamar Braxton (43) besonders dankbar! Vor wenigen Tagen machte diese besorgniserregende Nachricht die Runde: Die Schwester von Toni Braxton (52) hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Nachdem ihr Freund David Adefeso sie ohnmächtig in einem Hotelzimmer gefunden hatte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile soll die Musikerin in die Psychiatrie eingeliefert worden sein. Jetzt richtet Tamar rührende Worte an ihren Partner und dankt ihm von Herzen.

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Video von sich und ihrem Liebsten, in dem die beiden mit zwei Getränken anstoßen. "Ich konnte keine Sekunde mehr vergehen lassen, ohne mich öffentlich bei meiner Liebe David dafür zu bedanken, dass er mein Leben gerettet hat", schrieb sie zu dem kurzen Clip. Sie sei einfach nur dankbar. Er habe sie während dieser schwierigen Zeit unterstützt und ihre Hand gehalten, als sie schwach gewesen sei. "Danke, dass du mein Fels und jetzt auch mein Engel auf Erden bist", beendete sie ihre süße Liebeserklärung.

Schon Anfang der Woche hatte sich David bei den Fans der 43-Jährigen gemeldet und darum gebeten, ihr etwas Zeit für die nötige Heilung zu geben. "Dies ist eine äußerst schwierige Zeit für Tamar, da sie berufliche und persönliche Kämpfe zu führen hat – und vor allem ihren Kampf gegen die Depressionen", hieß es in seinem Statement, das The Blast vorliegt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / david.adefeso David Adefeso und Tamar Braxton im November 2019

Instagram / david.adefeso Tamar Braxton mit ihrem Freund David Adefeso

Getty Images Die Sängerin Tamar Braxton im Februar 2018



