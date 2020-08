So sehr ähnelt Capri Kobe Bryant ihrem verstorbenen Vater! Im Januar erreichten die Familie von Kobe Bryant (✝41) erschütternde Nachrichten. Der Basketball-Star ist mit seiner Tochter Gianna (✝13) bei einem Helikopterabsturz verunglückt. Seitdem versuchen ihre Hinterbliebenen, mit dem schmerzhaften Verlust umzugehen. Besonders viel Kraft geben Kobes Ehefrau Vanessa (38) wohl ihre Kinder. Was die Witwe aktuell am meisten berührt: Ihre Kleinste kommt offenbar immer mehr nach ihrem Papa!

In einer Instagram-Story lief das 13 Monate alte Mädchen in einem pinken Einteiler und weißen Sneakern durch das Haus der Familie, während seine Mama es fotografierte. Dabei machte Vanessa darauf aufmerksam, wie sehr ihr Spross ihrem verstorbenen Mann ähnlich sei. "Capri hat genau die gleiche Beinform wie ihr Vater!", schwärmte sie in dem Clip. Außerdem habe sie genau den gleichen Gang wie der NBA-Star. Ob dem Knirps damit eine ähnliche Basketball-Karriere wie die ihres Vaters bevorsteht?

Auch an ihrem 38. Geburtstag im Mai teilte die Mutter ein Selfie mit der Einjährigen mit ihren Followern auf Instagram. Mit dem Schnappschuss betonte Vanessa, dass ihr Wonneproppen zu Kobe auch optische Parallelen aufweist. "Capri sieht aus wie ihr Papa", zeigte sich die Witwe emotional.

Anzeige

Instagram / vanessabryant Capri Kobe Bryant lacht

Anzeige

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im Jahr 2002

Anzeige

Getty Images Vanessa, Gianna, Natalia und Kobe Bryant im Jahr 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de