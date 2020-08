Kate Ferdinand (29) schwebt auf Wolke sieben! Nachdem sich die britische Reality-TV-Beauty und ihr Liebster, der Fußballprofi Rio Ferdinand (41), im vergangenen September das Jawort gegeben hatten, hatte das Paar vor wenigen Wochen besonders süße Neuigkeiten verkündet: Kate und Rio erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem versorgt die Beauty ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit niedlichen Schwangerschaftsupdates. Jetzt setzte Kate ihren kugelrunden Bauch im Urlaub besonders süß in Szene!

Kate gab ihrer Instagram-Community nun ein paar Eindrücke ihrer Sommerpause. "Wir haben wirklich den allerbesten Urlaub gehabt", zog sie bereits ein Zwischenfazit und überraschte ihre Fans dann mit einem besonderen Foto. Auf dem Pic posiert die Beauty vor einer traumhaften Kulisse in einem beigefarbenen Midi-Kleid mit Ananas-Print. Doch die User hatten nur Augen für ihre schönen Schwangerschaftskurven. "Wow, die Schwangerschaft steht dir wirklich gut", "Du blühst richtig auf" oder auch "Du bist wunderschön", lauteten nur ein paar der zahlreichen Komplimente.

Während Kate in letzter Zeit vor allem ihre Körpermitte betonte, zeigte auch Rio nur allzu gerne, was er hat. Auf einem aktuellen Schnappschuss auf seinem Social-Media-Kanal lässt der 41-Jährige jetzt ordentlich die Muskeln spielen – und brachte damit seine Fans so richtig ins Schwitzen. "Wow, diese Arme", schwärmte beispielsweise ein Follower.

Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand im Juli 2020

Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand, britische TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / rioferdy5 Rio Ferdinand im Juli 2020



