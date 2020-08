Extragroßes Babybauch-Update von Darya Sudnishnikova! Die russische Internet-Bekanntheit erwartet mit nur 14 Jahren ihr erstes Kind, welches in den nächsten Tagen zur Welt kommen wird. Darya will das Baby trotz aller Kritik behalten und selbst großziehen. Dabei kann sie sich auf ihren Boyfriend Iwan (11) verlassen, auch wenn dieser nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Wird er auch bei der Geburt dabei sein? Bis dahin wird es zumindest nicht mehr lange dauern: Jetzt veröffentlichte die Teenagerin ein neues Foto-Update ihrer äußerst fortgeschrittenen Baby-Kugel.

In ihrer Instagram-Story postete die Schülerin nun ein Video, welches den vollen Umfang ihres Babybauches zeigt – und der ist mittlerweile enorm groß geworden. Dazu verriet sie in einem folgenden Clip: "Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie mein Bauch vor der Schwangerschaft ausgesehen hat." Obwohl Darya mit der Vergewaltigung, durch die sie schwanger wurde, bestimmt noch vieles zu verarbeiten hat, schlägt sie sich tapfer – und hat es noch nicht einmal in Erwägung gezogen, das Kind abzutreiben.

Der elfjährige Iwan ist zwar nicht der Erzeuger von Daryas Kind, er hat sich aber trotzdem bereit erklärt, seine Liebste zu unterstützen. Die beiden sind vor Kurzem sogar zusammengezogen und das, obwohl seine Mutter damit anfangs noch einige Probleme hatte.

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de