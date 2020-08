Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (23) sind nach wie vor unzertrennlich! Die Sänger sind seit vergangenem Oktober ein Paar und präsentierten ihre Liebe schon oft mit süßen Bildern im Netz oder öffentlichen Liebesschwüren. Nachdem es zu Beginn ihrer Beziehung noch recht häufig Pärchen-Content gab, sind gemeinsame Fotos zuletzt rar geworden. Das bedeutet aber nicht, dass es zwischen den Musikern kriselt – ganz im Gegenteil: Miley und Cody sind nach wie vor glücklich zusammen.

Cody postet am Samstag einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story. Er versteckt seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille, während sich seine Freundin in seine Richtung lehnt und einen Kussmund macht. Seine Gefühle für die "Wrecking Ball"-Interpretin drückt er mit liebevollen Worten aus: "Ich bin in meine beste Freundin verliebt."

In einem Interview mit Sydney Morning Herald sprach Cody im Mai über seine Verbindung zu der 27-Jährigen: "Mit Miley zusammen zu sein, ist wundervoll. Sie ist kreativ und inspirierend, extrem unabhängig und ermuntert mich, ebenfalls selbstständig zu sein", schwärmte er. Sie beide seien eigenständige Menschen, was ihm in einer Partnerschaft sehr wichtig sei.

