Cody Simpson ist total verliebt! Der australische Sänger ist seit letztem Jahr offiziell mit Miley Cyrus (27) liiert: Anfang April feierten sie bereits ihr sechsmonatiges Jubiläum. Ihr Liebesglück teilen die Turteltauben mit der ganzen Welt und präsentieren sich auf Social Media auch gemeinsam in privaten Momenten. Wie sehr der 23-Jährige die Zeit mit der Musikerin genießt, macht er nun zudem in einem Interview deutlich.

"Mit Miley zusammen zu sein, ist wundervoll. Sie ist kreativ und inspirierend, extrem unabhängig und ermuntert mich dazu, ebenfalls selbstständig zu sein", fasst Cody (23) gegenüber Sydney Morning Herald das Verhältnis zu der 27-Jährigen in Worte. Sie seien beide Kreativköpfe, die sich einander in ihrer Arbeit unterstützen würden. Es sei für ihn generell in einer Partnerschaft wichtig, dass beide Seiten unabhängig seien. Er suche keine Frau, um sich dadurch komplett zu fühlen.

Bei so einer intensiven Verbindung kamen auch schon die einen oder anderen Gerüchte auf. Kann sich das Paar etwa auch vorstellen, zu heiraten und Kinder zu bekommen? Zu beidem hat der Blondschopf allerdings eine klare Meinung: Noch mache er sich über so etwas keine Gedanken!

P&P / MEGA Miley Cyrus und Cody Simpson im April 2020

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und ihr Freund Cody Simpson

Getty Images Cody Simpson, Sänger

