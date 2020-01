Verliebter denn je! Seit Herbst vergangenen Jahres hat Miley Cyrus (27) ihr Glück in Cody Simpson (23) gefunden. Nach ihren Leibespleiten mit Noch-Ehemann Liam Hemsworth (30) und Kaitlynn Carter (31), scheint sie mit dem Australier happy zu sein. Auch der 23-Jährige machte der Sängerin erst vor Kurzem eine süße Liebeserklärung im Netz. Wie verliebt sie tatsächlich sind, zeigten sie nun auch während eines Stranddates!

Am Mittwoch verbrachte das Liebespaar seinen Nachmittag in Malibu am Meer. Während die 25-Jährige im Hoodie und mit einer Jeans dick eingepackt war, schmiss sich der Musiker in seine Badehose und sprang sogar ins Wasser. Nachdem sie ihre Sachen wieder zusammengeräumt hatten, liefen die zwei gemeinsam zurück und machten noch einmal kurz halt, um sich fest in den Arm zu nehmen. Miley kuschelte sich dabei mit dem Kopf an seine Brust und der Blondschopf drückte sie liebevoll an sich.

Dass es zwischen den beiden einfach zu passen scheint, zeigte Cody nur wenige Tage zuvor mit einem Schnappschuss auf seinem Instagram-Kanal. Dort veröffentlichte er eine Aufnahme, auf der die "Wrecking Ball"-Interpretin nackt in einer Badewanne posiert. Nur der Schaum und ihre Hände verdeckten dabei ihre intimsten Stellen. Der Blondine schien es zu gefallen, denn sie lächelte dabei freudig in die Kamera.

