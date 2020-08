Francesca Farago kann sich offenbar nicht entscheiden. Nach ihrer Trennung von ihrem Finger weg!-Freund Harry Jowsey ist die Beauty wieder in den Dating-Pool gesprungen. Gerade erst wurde sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet: Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin war mit dem Jersey Shore-Darsteller Vinny Guadagnino (32) bei einem romantischen Abendessen. Jetzt knutscht Francesca aber mit jemand anderem rum – und zwar mit einer Frau.

Am Samstag wurde die 26-Jährige mit dem australischen Bikini-Model Casey Boonstra gesichtet und bei den beiden ging es ziemlich heiß her. Das zeigen Bilder, die Just Jared vorliegen. Nach einem gemeinsamen Essen konnten die beiden offenbar nicht die Hände voneinander lassen und knutschten wild in der Öffentlichkeit rum. Auch auf ihren Social-Media-Profilen hielten die beiden ihren feuchtfröhlichen Mädelsabend fest und posteten etliche Videos zusammen, auf denen sie rumturteln.

Dass Francecsa dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt zu sein scheint, zeigte sie bereits in der Vergangenheit. In der Netflix-Show küsste sie ihre Mitstreiterin Haley Cureton, um die anderen Kandidaten zu ärgern. Und auch vor einigen Wochen gab es Gerüchte, dass die Kanadierin etwas mit YouTuberin Tana Mongeau (22) am Laufen hat.

Instagram / caseboon Francesca Farago und Casey Boonstra

Instagram / francescafarago Francesca Farago, Ex-"Finger Weg!"-Kandidatin

Instagram / haley.cure Haley Cureton, "Finger weg!"-Star



