Teresa Palmer (34) macht ein trauriges Geständnis! Erst vor gut einem Jahr ist die Schauspielerin zum dritten Mal Mama geworden. After-Baby-Body-Druck macht sie sich seither nicht – im Gegenteil! Teresa liebt ihren neuen Körper mit allen vermeintlichen Makeln. Doch das war nicht immer so: Lange Zeit fühlte sich die "The Choice"-Darstellerin sogar so unwohl in ihrem Körper, dass sich eine Essstörung entwickelte.

"Ich hatte Orthorexie", erklärt Teresa im Podcast Mamamia Me Before You. Zwischen 2009 und 2012 sei sie von gesundem Essen und dessen Qualität besessen gewesen. "Ich war unglaublich clean beim Essen, also hatte ich keine Magersucht oder Bulimie, aber hatte etwas anderes", erläutert die 34-Jährige weiter. Sie habe zwar eine bestimmte Menge Kalorien zu sich genommen, aber nur Lebensmittel mit idealen Nährwerten gegessen.

Der Grund für Teresas Sucht: Eine Agentin habe ihr 2008 ans Herz gelegt, ihrer Karriere zuliebe abzunehmen. "Sie sagte: 'Weißt du? Du solltest anfangen zu trainieren, denn das ist ein Teil deiner Arbeit. Du musst sicherstellen, dass du wirklich gut aussiehst", erinnert sich der "Lights Out"-Star.

