Sarah Harrison (29) gewährt ihren Fans den nächsten Blick auf ihr Neugeborenes! Nach Töchterchen Mia Rose Harrison (2) bekamen die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (29) vor einer Woche erneut niedlichen Zuwachs: Tochter Kyla erblickte das Licht der Welt. Inzwischen durften die frischgebackenen Zweifach-Eltern die Klinik mit der Kleinen verlassen. Nach dem ersten Schnappschuss als Familie überraschte die YouTuberin ihre Fans nun mit einer weiteren Aufnahme: Sarah und Baby Kyla kuscheln verschmust!

Mit einem niedlichen Selfie in ihrer Instagram-Story bringt Sarah die Herzen ihrer Follower seit wenigen Stunden definitiv zum Höherschlagen: Total verschmust genießen die 29-Jährige und ihr Baby die frühen Morgenstunden im Bett. "Ich bin im absoluten Kuschelmodus", erklärt Sarah dazu. Während die Beauty mit geschlossenen Augen völlig zufrieden eine Schnute zieht, scheint ihre kleine Prinzessin ganz seelenruhig an ihrer Brust zu schlummern.

"Es gibt nichts Schöneres, als stundenlang seine Kinder zu beobachten", schwärmt Sarah in der Aufnahme. Zudem hatten die Blondine und ihr Liebster in Sachen Schlaf bisher ziemlich großes Glück: "Mia schläft ja mittlerweile eh durch und Kyla hat schon so zwei bis drei Stunden am Stück geschlafen", plauderte die Vloggerin erleichtert nach der ersten gemeinsamen Nacht als vierköpfige Familie aus.

