Was für ein besonderer Moment! Seit gestern sind die Harrisons endlich komplett: Nachdem Töchterchen Kyla Anfang der Woche das Licht der Welt erblickt hatte, durften sie und Mama Sarah (29) bereits am Donnerstag das Krankenhaus verlassen. Zu Hause angekommen, hatte dann auch endlich die kleine Mia (2) die Chance, ihre Schwester persönlich kennenzulernen. Die ersten Stunden als vierköpfige Familie genießen die YouTuber in vollen Zügen – und Dominic (29) hat nun die erste gemeinsame Aufnahme von sich und seinen Mädels geteilt!

In seiner Instagram-Story zeigte der 29-Jährige seiner Community einen zuckersüßen Familienmoment: Er postete einen ganz kurzen Clip, der zeigt, wie das Harrison-Quartett am Morgen gemeinsam im Bett kuschelt. Während die wenige Tage alte Kyla in Papas Arm liegt, schaut Mia ihre kleine Schwester ganz vernarrt an. Und Sarah? Die scheint ihr Glück noch immer kaum fassen zu können – und strahlt bis über beide Ohren.

Die erste Nacht als Zweifach-Eltern lief übrigens hervorragend und viel besser, als Sarah im Vorfeld angenommen hatte. "Mia schläft mittlerweile eh durch, sie ist ja schon groß. Und Kyla hat schon so zwei bis drei Stunden am Stück geschlafen, dann ist sie aufgewacht, ich habe sie gefüttert und dann hat sie weitergeschlafen. Ich finde, das ist schon Luxus. Also das war schon eine richtig gute Nacht", schwärmte die Münchnerin in ihrer Story.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Sarah, Mia und Kyla Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla



