Na, erkannt? Hier ein paar kleine Tipps: Der Mann, zu dem dieser Hintern gehört, ist 32 Jahre alt. Er hat 2018 an der elften Staffel von Let's Dance teilgenommen. Aber am bekanntesten dürfte er dem deutschen TV-Publikum wohl aus der RTL-Daily Alles was zählt sein. In der Serie hat er bis vor ein paar Monaten die Rolle des Ronny Bergmann gespielt. Um wessen Kehrseite könnte es sich hier also handeln?

Es ist ganz klar Bela Klentze (32)! Der Schauspieler hat den freizügigen Schnappschuss von sich kürzlich in seinen Instagram-Stories geteilt. Darauf ist der Serienstar in seinem Adamskostüm zu sehen, wie er entspannt im hüfthohen Gras das gute Wetter genießt. Auch wenn sein durchtrainierter, nackter Rücken ein echter Blickfang ist, fällt der Blick des Betrachters doch zuallererst auf seinen Knackpo. Seinen Post kommentiert der gebürtige Münchener lediglich mit den Worten: "Endlich Sommer!"

In seinen anderen Insta-Stories prahlt Bela nicht mit seinem strammen Po, sondern mit seinem Talent beim Schachspielen. "Ich habe meinen Kollegen in drei Zügen mattgesetzt", freut sich der "Unter Wölfen"-Darsteller.

ActionPress Bela Klentze im Dezember 2019 in Köln

Instagram / bela_klentze Bela Klentze im Mai 2020

Getty Images Bela Klentze im Februar 2019



