Seit über einem Jahr sind Jessica Simpson (39) und Eric Johnson (40) stolze Dreifach-Eltern. Nach Töchterchen Maxwell (7) und Sohn Ace (6) hießen die beiden am 19. März 2019 ihre kleine Birdie Mae (1) auf der Welt willkommen. Seitdem genießt die Familie jede freie Minute miteinander – aufgrund der aktuellen Situation sogar noch mehr. Kein Wunder, dass man da auch kreativ werden muss, um die Kids zu bespaßen: Jessica teilte nun ein putziges Bild ihrer Birdie bei einer wilden Pool-Action!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 39-Jährige jetzt einen drolligen Schnappschuss von ihrem Ehemann und der kleinen Prinzessin. Vergnügt spielt das Vater-Tochter-Gespann auf diesem Bild im Pool – vor allem Klein-Birdie will hoch hinaus! Und ihr Papa wirft die Einjährige prompt mit Karacho in die Luft. "Birdie und ihr Papa sind in ihrem Element", betitelte die Blondine stolz den Insta-Beitrag.

Erst vor wenigen Wochen machte die Sängerin ihrem jüngsten Nachwuchs eine zuckersüße Liebeserklärung zum ersten Geburtstag. "Du süßes Baby hast uns alle mit deinem strahlenden Lächeln verzaubert. Ich werde für immer dir gehören", schrieb Jessica zu einer niedlichen Momentaufnahme ihres kleinen Mädchens im Netz.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und Eric Johnson mit ihren Kindern

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Ehemann Eric Johnson und Tochter Birdie Mae

MEGA Jessica Simpson bei ihrer Open Book-Tour 2020



