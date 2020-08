Über diesen Schnappschuss dürften sich die Fans von Coleen (34) und Wayne Rooney (34) freuen. Zwischen dem Fußballer und seiner Liebsten kriselt es schon seit Längerem: Der Sportler wurde immer wieder mit anderen Frauen gesichtet und soll seiner Partnerin auch schon einige Male fremdgegangen sein. Die vierfache Mutter bleibt aber bis heute an seiner Seite und will jetzt offenbar allen zeigen, wie glücklich das Paar ist. Coleen teilt ein süßes Bild mit ihrem Liebsten.

Auf Instagram veröffentlicht die dunkelhaarige Schönheit ein neues Urlaubsfoto aus Barbados mit ihrem Mann. Wayne und Coleen sitzen gemeinsam in einem Restaurant, stecken die Köpfe zusammen und lächeln in die Kamera. Die beiden genießen ihre Auszeit offenbar in vollen Zügen und wirken auf dem Schnappschuss gelassen und happy. Die 34-Jährige kommentiert den Beitrag lediglich mit zwei Champagnergläsern und einem gelben Herz-Emoji.

Von der neuen Aufnahme der Turteltauben ist die Internet-Community mehr als begeistert. "Das ist ein wunderschönes Bild von euch beiden" und "Es ist schön, zu sehen, dass ihr eure gemeinsame Zeit genießt", lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in der Kommentarspalte. Andere User kommentieren lediglich mit einem Herz-Emoji.

Getty Images Wayne und Coleen Rooney in England

Getty Images Coleen und Wayne Rooney

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney



