Jochen Schropp (41) gab nun seine Jugendsünde preis! Am vergangenen Montag war der Moderator selbst einmal Kandidat in einer Show – bevor er in wenigen Tagen erneut als Gastgeber bei Promi Big Brother zu sehen sein wird. In der Sendung hat der "Rosamunde Pilcher"-Darsteller nicht nur an Challenges teilgenommen, sondern auch ein paar bisher unbekannte Details über sich ausgeplaudert. Der gebürtige Gießener offenbarte jetzt: Ein Tattoo aus Teenie-Tagen bereut er sehr!

Als Steven Gätjen (47), der Gastgeber der Die! Herz! Schlag! Show! fragte, wer von den Promi-Kandidaten ein Tattoo habe, meldete sich Jochen. Der deutsche TV-Star verriet, dass ein Gecko seinen Oberarm verziert hatte. Doch das Motiv sei zugleich auch der Grund dafür, dass das Reptil heute nicht mehr auf seinem Arm zu sehen sei. Steven hakte nach und wollte wissen, warum der 41-Jährige sich dann damals überhaupt eine Tätowierung habe stechen lassen. "Weil es mit 18 'In' war. Es hätte auch eine Sonne auf meinem Bauch werden können", scherzte der Schauspieler.

Das ist jedoch nicht die einzige Enthüllung, mit der Jochen in letzter Zeit von sich reden machte: Ende Juni hatte der Moderator zum ersten Mal ein Foto seines Partners im Netz gepostet. Auf dem ersten Pärchenbild küssen sich die beiden Turteltauben ganz verliebt.

Getty Images Moderator Jochen Schropp bei den Bambi Awards, 2019

Getty Images Steven Gätjen moderiert die Goldene Kamera in Berlin im März 2019

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Freund



