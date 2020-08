Jade Übach (26) und Juliano haben sich bei Just Tattoo Of Us nichts geschenkt! Die zwei durften in der neuen Show von Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) entscheiden, welches Motiv auf der Haut des jeweils anderen verewigt werden soll. Und ihre Reaktionen zeigten schnell: Sowohl Jades als auch Julianos Wahl war ziemlich fies. Aber wen von beiden hat es letztendlich härter getroffen?

Zuerst durfte Juliano sein neues Körperkunstwerk im Spiegel betrachten. Jade hatte sich gewünscht, dass ein Portrait von ihr auf sein Schulterblatt gestochen wird. Seine Begeisterung hielt sich allerdings in Grenzen. Er habe noch nie so etwas Hässliches gesehen. Er wiederum ließ der Blondine ein Herz mit dem Schriftzug "Serkan ist meiner" auf den unteren Rücken verpassen. Damit spielte er auf Jades Vergangenheit mit ihrem Bachelor in Paradise-Flirt Serkan Yavuz (27) an, der in den vergangenen Monat ein böses Nachspiel nahm. "Das ist hardcore asozial", schimpfte sie.

Moderator Mike hatte dazu eine klare Meinung: "Juliano hat komplett übertrieben." Und auch der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer selbst gab zu, dass er für die Nummer eine Ohrfeige verdient gehabt hätte. Aber war Jades Tattoo wirklich schlimmer als seins? Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, bekannt aus "Are You The One?"

Instagram / jadebritani Jade Übach, Reality-TV-Sternchen

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Moderatoren von "Just Tattoo Of Us"



