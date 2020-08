Wer ist der beliebteste oder der attraktivste Kandidat? Genau solchen Fragen musste sich der Kampf der Realitystars-Cast bisher stellen. Die Gruppe sollte gemeinsam einschätzen, wen die Zuschauer vor den heimischen Mattscheiben ganz vorne und wen ganz hinten sehen. Im Anschluss wurde dann jeweils aufgelöst, ob sie richtig lagen. Nur wann, wie und wo konnten die Fans darüber abstimmen? Promiflash hat nachgehakt.

"Die verschiedenen Umfragen wurden im Vorfeld der Sendung in einem Panel von RTL2-Zuschauern durchgeführt", erklärte eine Sendersprecherin auf Promiflash-Anfrage. Demnach sind also sämtliche Ergebnisse unabhängig davon, wie sich Momo Chahine und Co. jetzt in der Show präsentieren, zustande gekommen. Und vielleicht sieht das TV-Publikum den ein oder anderen Realitystar mittlerweile ja schon mit ganz anderen Augen.

Das gilt wohl auch für die Kandidaten selbst. Sandy Fähse (35) bezeichnete Johannes Haller (32) vor dessen Einzug in die Sala noch als guten Freund. Doch als der dann seinen Show-Buddy Jürgen Milski (56) rauskickte, schlug er ganz andere Töne an. "Ich weiß auf jeden Fall, dass Johannes komplett nur an sich denkt", schimpfte er.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL II Momo Chahine, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

RTL II Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

RTL2 Johannes Haller, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

