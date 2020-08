Sie geben ihr Pärchen-Debüt! In den vergangenen Wochen gab es viele Gerüchte, dass Köln 50667-Darsteller Richard Heinze und Influencerin Caroline Einhoff ein Paar sein sollen – inzwischen hat das Spekulieren ein Ende, denn Anfang August machten die beiden ihre Beziehung offiziell. Nun wagten die beiden Turteltauben den nächsten Schritt: Sie besuchten zum ersten Mal ein Event zusammen und plauderten auch über ihre junge Liebe!

Ende vergangener Woche gingen sie als Paar zu einem Screening der neuen Castingshow Battle of the Bands – und auf Fotos ist zu sehen, wie viel Spaß sie zusammen haben. Aber warum hatten sie ihre Beziehung so lange verheimlicht? "Wir haben uns bewusst zurückgehalten, um keinen Druck aufkommen zu lassen und das war auch genau das Richtige. So konnten wir uns in aller Ruhe kennenlernen und ganz für uns selbst herausfinden, wie wir füreinander empfinden", sagten sie im Gespräch mit Promiflash. Jetzt seien sie sich sicher, dass sie in dem anderen einen Seelenpartner gefunden hätten und das auch frei zeigen könnten.

Ihre Follower hätten überwiegend positiv auf ihr Liebes-Outing reagiert, fügten sie hinzu. "Wir haben ja beide eher schwierige Beziehungen hinter uns, daher freut sich die Community für uns, dass wir jemanden passenden gefunden haben", erzählten sie verliebt Promiflash.

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Caroline Einhoff, Social-Media-Stars

Promiflash Influencerin Caroline Einhoff und "Köln 50667"-Star Richard Heinze

Promiflash Caroline Einhoff und Richard Heinze im Juli 2020

