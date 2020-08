Jetzt ist es offiziell! Schon seit mehreren Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um eine mögliche Beziehung zwischen Richard Heinze und Caroline Einhoff: Der TV-Darsteller und die Influencerin zeigten sich zuletzt immer häufiger miteinander im Netz – mal beim Spazieren gehen, mal beim Essen und jüngst sogar knutschend im gemeinsamen Urlaub. Doch ob die beiden tatsächlich liiert sind, hatten sie ihrer Community noch nicht explizit mitgeteilt – bis jetzt: Richard hat nun offiziell verkündet, dass er und Caro ein Paar sind!

Ein neugieriger Fan wollte endlich wissen, was genau zwischen dem gelernten Bademeister und der Schwimmmodendesignerin läuft und hakte in einer Instagram-Fragerunde bei Richard nach. Daraufhin antwortete der schlicht und einfach mit einem "Ja" und teilte dazu ein Kussfoto mit seiner Liebsten. Kurz darauf meldete sich auch Caro zu Wort: "Wie ihr wisst, habe ich großes Glück, einen wundervollen Mann kennengelernt zu haben." Aus diesem Grund wolle sie nun sogar ihr Leben in Richards Heimat Köln verlagern und sei bereits auf der Suche nach einer Wohnung. Ob sie dort aber allein oder mit ihrem Liebsten wohnen möchte, verriet sie nicht.

Wie lange die beiden schon zusammen sind, behalten sie weiterhin für sich. Mehr als vier Wochen dürften es aber noch nicht sein: Anfang Juli erklärte Richard noch gegenüber Promiflash, dass er und Caro sich zwar immer mehr kennenlernen, aber der ganzen Sache noch keinen Stempel aufsetzen wollen.

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Caroline Einhoff, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze im Juli 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Richard Heinze und Caroline Einhoff im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de