Diese Teilnehmerin zieht ins Battle of the Bands-Loft! Aktuell treten in der Musik-Realityshow vier Mädels und fünf Jungs in Girl- und Boybands gegeneinander an. In der ersten Folge mussten bereits Hisham, Stefanie und Suzana ihre Koffer packen. Doch während für einige Musiker die Reise zu Ende ist, beginnt sie für andere: Eine Nachrück-Kandidatin dürfte für einige keine Unbekannte sein. Der Neuankömmling ist Patricia Miroh!

In der Sendungsvorschau wurde ein neues Musiktalent gezeigt, das ins gemeinsame Loft einziehen soll. "Weiß jemand, wer diese blonde Newcomerin ist?", fragte ein User neugierig auf Instagram. Ein Newcomerin durch und durch ist Patricia jedoch nicht. Woher kennt man die hübsche Blondine? Sie war bereits im Jahr 2013 bei DSDS und nahm 2016 auch bei der Show "Kay One – Sängerin gesucht" teil. Dort polarisierte die Beauty als Dramaqueen mit emotionalen Ausbrüchen und frechen Sprüchen. Ob sie damit auch bei "Battle of the Bands" für Furore sorgen wird?

Immerhin haben sich die Girls Laura, Leonie, Medina und Shiande wohl inzwischen schon tief ins Herz geschlossen. Anstatt zwei von ihnen zu nominieren, die in der Show im Sing-Off gegeneinander antreten sollten, traten sie aus Solidarität alle nochmal an. Kandidatin Suzana fiel ihr Exit daraufhin besonders schwer. "Die Bandmitglieder sind wie meine Schwestern", schwärmte die Blauhaarige in der Show.

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls" ab donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Täglich neue Inhalte in der neuen "Battle of the Bands"-App. Die App ist für Android und iOS erhältlich.

Anzeige

Instagram / patricia_miroh Patricia Miroh im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / patricia_miroh Patricia Miroh, 2020

Anzeige

Instagram / patricia_miroh Patricia Miroh im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de