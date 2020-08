Neues berufliches Standbein für Michael Böhm? Der dreifache Vater wurde durch seine Teilnahme bei Die Bachelorette bekannt – damals buhlte er eher weniger erfolgreich um die Gunst von Rosenverteilerin Jessica Paszka (30). Auch seine darauffolgende Liebessuche bei der TV-Resterampe Bachelor in Paradise lief ähnlich bescheiden, denn er schaffte es nicht, auch nur eine Rose zu bekommen. Nun versucht Michi sein Glück erneut im Fernsehen, aber dieses Mal hat es nichts mit Dating zu tun.

Wie ein neuer RTL2-Trailer zeigt, zieht der tätowierte Schönling demnächst bei dem Cast von Battle of the Bands mit ein. Er wird in Folge zwei nachrücken, nachdem in der Auftaktfolge Hisham Morscher von seinen Mitstreiterinnen rausgewählt wurde. Damit wird Michi seine Stimme zum ersten Mal vor großem Publikum präsentieren. Bislang konnte man nur hin und wieder ein Cover auf seinen Social-Media-Kanälen finden.

Michi ist aber nicht der Einzige, der in der neuen "Battle of the Bands"-Folge zum Cast dazustößt. Auch das ehemalige DSDS-Sternchen Patricia Miroh will in dem Musik-Format ihr Talent beweisen. Wie sich die beiden schlagen, sieht man dann spätestens am Donnerstag.

