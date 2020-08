Sie haben ihre Verlobung wohl noch mal gebührend gefeiert! Vor einigen Tagen überraschte Demi Lovato (27) ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Die Sängerin und ihr Freund Max Ehrich (29) haben sich nach nur wenigen Monaten Beziehung verlobt. Überglücklich präsentierte die Beauty ihrer Community den fetten Klunker – und das Strahlen in ihrem Gesicht hält weiter an: Demi und Max wirkten bei einem entspannten Date verliebter denn je!

Am vergangenen Sonntag schmiss sich das Paar in Schale und verbrachte ein romantisches Dinner-Date in einem Szene-Lokal in Malibu. "Date-Night im Restaurant Nobu. Ich liebe dich, Max", betitelte die Musikerin einen verschmusten Pärchen-Schnappschuss von sich und ihrem Verlobten. In ihrem rosafarbenen Samtkleid mit auffälligen Raffungen machte die 27-Jährige dabei eine besonders gute Figur. Max hingegen setzte auf einen lässigen Jeans-Look.

Wie glücklich und ausgeglichen Demi nach ihrem Drogenkollaps mit dem Schauspieler ist, hatte sie vor Kurzem in einem Insta-Beitrag beschrieben. "Nur zwei Jahre nach diesem schrecklichen Tag bin ich mit der Liebe meines Lebens verlobt und kann definitiv sagen, dass ich mich frei von all meinen inneren Dämonen fühle", so die "Tell Me You Love Me"-Interpretin.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato im Juni 2020

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich

