Demi Lovato (27) lässt die vergangenen Jahre Revue passieren! 2018 durchlebte die Sängerin eine schwere Zeit: Durch eine Überdosis an Drogen hätte die Musikerin beinahe ihr Leben verloren und musste in einer Klinik behandelt werden. Damals zog sich die Künstlerin komplett aus dem Rampenlicht zurück. Vor wenigen Tagen meldete sich die US-Amerikanerin mit erfreulichen Nachrichten: Sie und ihr Freund Max Ehrich (29) haben sich verlobt. Über diesen Neustart könnte Demi kaum zufriedener sein!

"Nur zwei Jahre nach diesem schrecklichen Tag bin ich mit der Liebe meines Lebens verlobt und kann definitiv sagen, dass ich mich frei von all meinen inneren Dämonen fühle", verkündete Demi am Freitag stolz via Instagram. Dabei hätte sie nie gedacht, dass dieses Gefühl noch mal möglich sei. Mit der Hilfe Gottes arbeitete die "Confident"-Interpretin in den zurückliegenden Monaten an ihrer eigenen Persönlichkeit.

"Du kannst nicht jemand anderes lieben, wenn du dich nicht selbst liebst", appellierte Demi an ihre Community. In ihrem Partner Max fand die 27-Jährige nun die Liebe ihres Lebens – und auch der Schauspieler kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen: "Ich kann mir meine Welt nicht ohne dich vorstellen und bin unbeschreiblich dankbar, dass Gott dich hierbehalten hat", kommentierte er den Beitrag.

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Getty Images Max Ehrich, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de