Ob Momo Chahine bei Kampf der Realitystars bestehen kann? In der Show kämpft der ehemalige DSDS-Kandidat mit anderen VIPs auf Thailand um ein Preisgeld von 50.000 Euro. In verschiedenen Challenges können sich die mehr oder weniger bekannten Promis vor einer Eliminierung schützen. Die Verlierer stehen demnach automatisch auf der Abschussliste und können von den anderen Kandidaten rausgewählt werden. Und genau dieses Konzept macht dem Sänger mächtig zu schaffen.

In der aktuellen Folge des Formats mussten nicht nur die Neuankömmlinge Willi Herren (45) und Dijana Cvijetic (26) einen Mitstreiter nach Hause schicken. Auch die anderen Teilnehmer mussten entscheiden, wer die Sala verlassen soll – für Momo eine ungeheuer schwierige Aufgabe. "Ich liebe jede Person hier, aber solche Entscheidungen sind für mich wirklich sehr sehr hart", erklärte er in der dritten Stunde der Wahrheit unter Tränen, denn er wisse, dass er jemanden damit verletzen werde. "Man hat gesehen, dass ich ein bisschen Regenwasser ins Auge bekommen habe, vom Meer", witzelte er im Nachhinein im Einzelinterview.

Doch es ist nicht der erste Gefühlsausbruch des 24-Jährigen. Bereits in Folge eins flossen bei Momo die Tränen – dabei musste er nicht einmal die Entscheidung treffen. In der Auftakt-Episode musste Oliver Sanne (33) seine Koffer packen, was den dunkelhaarigen Lockenkopf tief getroffen hatte. Auch der nächste Rauswurf von Jürgen Milski (56) brachte den "Jolie"-Interpreten an seine emotionalen Grenzen.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

Instagram / momochahine Momo Chahine, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Anzeige

Instagram / momochahine Momo Chahine, ehemaliger DSDS-Kandidat

Anzeige

RTL II Momo Chahine, "Kampf der Realitytstars"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de