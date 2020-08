Wer hatte bei dem Zoff die besseren Argumente? In der dritten Folge Kampf der Realitystars ging es zwischen Georgina Fleur (30) und den Morderger-Schwestern ziemlich rund: In einem Spiel hatten sich die Stars erkämpft, einige ihrer zuvor verschlossenen Kleiderschränke wieder öffnen zu dürfen – einer der Spinde musste jedoch nach wie vor zu bleiben. Für die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin stand schnell fest, dass Tayisiya (23) weiterhin auf ihre Shirts verzichten solle, da sie die Kleidung ihrer Zwillingsschwester Yana (23) tragen könne. Das sahen die beiden allerdings komplett anders, weshalb es zu einem heftigen Wortgefecht zwischen ihnen und der Rothaarigen kam! Doch wer konnte den TV-Kampf für sich entscheiden?

In einer Promiflash-Umfrage stimmte die Mehrheit der 879 Wähler Georgina zu: 68,5 Prozent waren der Meinung, dass die Zwillinge sich wirklich problemlos einen Schrank teilen können. 31,5 Prozent der Voter sahen das jedoch anders: Sie stehen ganz hinter den Zwillingen und finden das Verhalten der einstigen Bachelor-Kandidatin völlig unangebracht [Stand: 6. August 2020; 7:00 Uhr].

Nach dem großen Streit hatte Tayisiya tatsächlich klein beigegeben und sich dafür entschieden, weiterhin auf ihren Spind zu verzichten – darunter musste sie allerdings so oder so nicht allzu lange leiden: Sie und Yana wurden später nämlich beide in der Stunde der Wahrheit von ihren Mitstreitern aus der Show herausgewählt.

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger im August 2019

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger in Cherbourg

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

