Emmy Russ weiß, was sie zu bieten hat. Die Blondine ist bei Beauty & The Nerd vor allem durch ihre Streitereien in der Show-Villa aufgefallen – sie hat sich durch ihre lautstarken Zankereien keine Freunde gemacht und beendete die Show für sich frühzeitig. Nun wagt sich die 21-Jährige in die Reality-Show Promi Big Brother. Emmy verriet Promiflash vorab, wie ihre Konkurrentinnen auf sie reagieren könnten.

"Ich könnte mir vorstellen, dass einige Personen neidisch auf mich sein könnten. Ich sehe gut aus, ich habe einen großen Busen, was andere vielleicht nicht haben", vermutete das Bikini-Model. Trotzdem versuche Emmy, sich von ihrer besten Seite im TV-Container zu präsentieren. "Ich glaube schon, dass ich mir mit meiner Art vielleicht Feinde mache, aber ich werde mich bemühen, dass das nicht so ist", fügte die Hamburgerin dem hinzu.

Der Reality-Star habe bereits einen Plan, wie er sich gegenüber den weiteren Kandidaten verhalten werde. "Ich habe mir vorgenommen, ganz offen auf Menschen zuzugehen, wenn es Probleme gibt", stellte Emmy klar. Sie würde sich jedoch nicht alles gefallen lassen: "Es kann auch sein, dass ich eiskalt zurückschlage", kündigte sie an.

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ mit ihrem Hund Bonito

Sat.1/Marc Rehbeck Emmy Russ für "Promi Big Brother" 2020

