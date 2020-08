Yeliz Koc (26) trägt ihre Liebsten unter der Haut! In den vergangenen Wochen scheint die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin eine regelrechte Leidenschaft für Tattoos entwickelt zu haben. Neben einem eleganten Schriftzug und einem Blitz-Emoji ließ sich die Beauty auch einen Halbmond oberhalb der Rippen stechen – das Motiv widmete die Schönheit ihrer kleinen Hündin Luna. Jetzt stattete die TV-Bekanntheit ihrem Tätowierer erneut einen Besuch ab: Yeliz trägt nun ein neues Motiv mit einer ganz besonderen Widmung!

In ihrer Instagram-Story nahm Yeliz ihre Community am vergangenen Mittwoch mit ins Tattoostudio ihres Vertrauens. Nach einigen Nadelstichen präsentierte die 26-Jährige stolz ihr neues Kunstwerk. Ab sofort ziert der Name "Andrea" die Innenseite ihres Oberarmes. Die sechs Druckbuchstaben haben für die Ex-Freundin von Johannes Haller (32) eine ganz besondere Bedeutung: Mit dem Namen trägt die Schönheit ihre Mutter Andrea künftig immer ganz nah an ihrem Herzen.

Neben der rührenden Widmung an ihre Mama entschied sich Yeliz noch für ein weiteres Tattoo: Eine Rose auf ihrem Unterarm. Ob sie damit möglicherweise auf ihre Vergangenheit in der TV-Kuppelshow anspielt? Mit der Schnittblume auf dem Arm muss sich Yeliz künftig jedenfalls nicht mehr gedulden, von einem Rosenkavalier beschenkt zu werden.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrem neuen Tattoo, August 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de