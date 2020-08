Fiona Erdmann (31) ist ganz vernarrt in ihr Baby! Diese Woche Montag war es schon so weit: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Mohammad wurden zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn machte sich allerdings etwas früher als geplant auf den Weg – eigentlich war der Entbindungstermin für September angesetzt und darüber hinaus lief auch die Entbindung nicht ganz ohne Komplikationen ab. Nun zu dritt könnte die kleine Familie aber nicht glücklicher sein: Vor allem die frischgebackene Mama kann sich offenbar nicht an dem Knirps satt sehen und postete mitten in der Nacht ein neues Foto von dem Baby!

"So verliebt!", schreibt die 31-Jährige zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Darauf ist das Gesicht ihres Sohnemanns zwar nicht zu sehen, aber ganz verschlafen scheint er sich die Hand an die Wange zu halten. Vielleicht nicht ganz ohne ihren 146.000 Followern etwas zwischen den Zeilen mitteilen zu wollen, schrieb sie noch die Uhrzeit dazu, wann sie den Schnappschuss veröffentlicht hat: um genau 4.41 Uhr – also quasi in aller Herrgottsfrühe. Sieht ganz so aus, als nehme die Laufstegschönheit ein wenig Schlafentzug für ihr Kind gern in Kauf.

Etwas stressresistenter als sonst muss Fiona gerade in den ersten Tagen auch sein, denn der kleine Mann verlangt seiner Mutter einiges ab: "Gestern Abend habe ich wirklich neun Stunden durchgestillt – neun Stunden!", verriet die gebürtige Saarländerin gegenüber RTL. Noch dazu müssen sie und ihr Freund Moe momentan über den Namen ihres Nachwuchses nachdenken. Bislang hat der neue Erdenbürger nämlich noch keinen: "Wir streiten uns nicht wirklich, aber es ist eine harte Diskussion, sagen wir es mal so", berichtete sie schließlich.

Getty Images Fiona Erdmann, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2007

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Moe und ihr Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad im Jahr 2020

