Christin Kaeber (31) hat es gerade nicht leicht. Vor fünf Monaten ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam sind sie und ihr Partner Leons Kogajs Eltern einer kleinen Tochter namens Nia geworden. Ist ihr neues Familienglück auch der Grund, warum sich die Netz-Bekanntheit aktuell nicht so häufig bei ihren Followern meldet? Ja, ist es. Zudem werde die Neu-Mama auch gerade von ihrem Töchterchen regelmäßig wach gehalten.

"Also im Grunde genommen kann man sagen, dass ich gerade die Einzige in unserer kleinen Familie bin, die hier das Boot vom Kentern komplett rettet", verrät Christin in ihrer Instagram-Story. Besonders letzte Nacht sei es ganz schlimm gewesen, da Nia zurzeit mehr denn je zahne. "Die Schreie gestern Abend, die übers Babyfon kamen, die waren so schlimm, dass Leons und ich wirklich dachten, sie hätte die Schmerzen ihres Lebens", erzählt die einstige Survivor-Kandidatin. Der Webstar habe seinen kleinen Wonneproppen nur Trösten können, in dem er ihn auf den Arm genommen und getröstet habe – ansonsten habe sie immer wieder angefangen, "höllisch zu schreien".

Das "I-Tüpfelchen" für Christin war jedoch, dass auch Leons Probleme mit seinen Beißerchen hat, weshalb er sich einem Eingriff an den Zähnen unterziehen muss. "Ihr glaubt nicht, wie lange es ihm schon davor grault. Da kann nur das Trösten der kleinen Schnecke helfen", plaudert die Blondine aus.

