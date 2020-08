Sophia Thomalla (30) präsentiert ihre Reize beim Wassersport! Dass sich die Tochter von Simone Thomalla (55) gerne sexy gibt, ist nicht neu: Erst Ende Juni hatte sie sich in einem knappen Bikini auf ihrer Couch präsentiert und wurde für den Schnappschuss kurz darauf von Comedian Faisal Kawusi (29) parodiert. Nun zeigt sich die Liebste von Profikicker Loris Karius (27) erneut in Bademode – dieses Mal jedoch nicht in ihrem Wohnzimmer, sondern auf einem Jetski!

Am Donnerstag postete Sophia einen Schnappschuss auf Instagram, der vor allem ihren männlichen Followern sehr gefallen dürfte: Darauf posiert sie gekonnt auf einem Jetski – und gibt dabei freie Sicht auf ihre knackige Kehrseite! Bei ihrer Spritztour auf dem Wasser trägt die TV-Bekanntheit nichts weiter als einen knappen, schwarzen Bikini. Für die Aufnahme blickt sie lasziv in Richtung Kamera – das kommt bei ihren Fans extrem gut an: "Ein schöner Rücken kann auch entzücken und der Rest sowieso!", spricht ein User den anderen Followern aus der Seele.

Kein Wunder, dass die Berlinerin ihren Körper so gerne zeigt – immerhin hat sie hart dafür gearbeitet: Mitte April hatte sie ein Vorher-Nachher-Bild auf Instagram gepostet und dazu berichtet, dass sie durch hartes Training insgesamt zehn Kilo zugenommen hat. Wie der Foto-Vergleich beweist, hat sie aber nicht an Fett, sondern an Muskelmasse zugelegt.

Anzeige

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla im Juli 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla bei den InTouch Awards 2016

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de