So lebt Queen Elizabeth II. (94)! Sei es der Buckingham Palast, das Schloss Windsor oder das Schloss Balmoral – die Queen residiert das ganze Jahr über in beeindruckenden Bauwerken. Doch nur die wenigsten dürfen einen Blick hinter die Fassaden dieser außergewöhnlichen Anwesen werfen. Jetzt gewährte die britische Monarchin jedoch einen superseltenen Einblick ins Innere: In einem Video-Call zeigte Queen Elizabeth II. zeigte ihr Wohnzimmer!

In einer aktuellen Videokonferenz, deren Clip derzeit auf Twitter kursiert, präsentierte die 94-Jährige nun ihr komplettes Wohnzimmer auf Schloss Windsor – und zeigte dabei, wie stilvoll das royale Anwesen eingerichtet ist. Während die stuckbesetzten Wände in einem Cremeton gehalten sind, ziert ein roter Teppich den Boden. Neben einigen Pflanzen zählt die Queen auch mehrere kleine Statuen und Gemälde zu ihrer Einrichtung. Außerdem scheint die Großmutter von Prinz Harry (35) und Prinz William (38) eine Sammelleidenschaft zu haben: In einer Vitrine sind etliche verzierte Teller ausgestellt. Auch verschiedenste Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein, dabei fällt jedoch vor allem eine geblümte Couch mit grauem Muster auf.

Bereits im Jahr 2015 hatte die Queen zum ersten Mal den Blick auf diesen Raum freigegeben: Sie hatte dort den damaligen neuseeländischen Premierminister John Key empfangen. Schon bei diesem Treffen war die auffällige florale Sitzgarnitur ins Auge gestochen. Nun scheint es allerdings so, als hätte die Monarchin den Raum seitdem etwas umgestalten lassen, denn einige Möbelstücke wurden offenbar neu arrangiert.

Getty Images Trooping the Colour auf Schloss Windsor 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im September 2015

Getty Images Queen Elizabeth II. empfängt den Premierminister von Neuseeland auf Schloss Windsor, 2015

