Wird Alexander Klaws (36) nun zum Bodybuilder? Der Gewinner der ersten Staffel Deutschland sucht den Superstar zeigt im Netz gerne, was er hat. Auch bei seiner Rolle im Disney-Musical "Tarzan" konnte man bereits seinen Körper bestaunen. Dort spielte er die Hauptrolle und schwebte leicht bekleidet an Lianen über den Köpfen der Zuschauer. Nun legt Alex mit einem aktuellen Foto nach und beweist, dass er sich wieder ordentlich Muskeln antrainiert hat.

Auf Instagram postete er ein Spiegel-Selfie, auf dem er ein Tanktop trägt. Vor allem seine Muskeln, die durch seinen gebeugten Arm noch größer aussehen, stechen einem dabei ins Auge. In den Hashtags schreibt er dazu "Vor vier Wochen noch 79 Kilogramm, heute 90" und verrät, dass er das in seinem hauseigenen Fitnessstudio erreicht hat. Bereits zum Jahreswechsel postete der Sänger ein Foto seines Sixpacks und schrieb: "Mal gucken, was körperlich so geht". Es scheint, als hätte er seine Vorsätze gehalten.

Seine Fans sind jedenfalls begeistert von seinem aktuellen Fitness-Update und überschütten den 36-Jährigen mit Komplimenten: "Du siehst toll aus Alex! Die Kilos stehen dir sehr gut" und "Wahnsinn – Welch eine Veränderung. Respekt". Viele vermuten außerdem, dass Alex für eine neue Musical-Rolle trainiert. Darauf ging er jedoch bis jetzt nicht ein.

Anzeige

Getty Images Alexander Klaws, DSDS-Gewinner von 2003

Anzeige

Instagram / alexanderklaws83 Alexander Klaws mit Sixpack im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Alexander Klaws als Tarzan mit Phil Collins in Hamburg im Oktober 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de