Fantastische Neuigkeiten aus dem Marvel-Universum! Im März 2019 eroberte ein Film die Herzen aller Kinogänger: Captain Marvel! Es ist der erste Superheldenfilm im MCU mit einer weiblichen Titelheldin – die außerdem von niemand Geringerem als Oscarpreisträgerin Brie Larson (30) verkörpert wird. Der Blockbuster hat es sogar geschafft, die Milliardenmarke zu knacken, und war ein absoluter Kassenschlager für die Disney-Studios. An diesen Erfolg soll angeknüpft werden – und zwar mit dem nun offiziell bestätigten zweiten Teil des Films!

Wie Deadline berichtet, hat Kevin Feige (47), der Chef und kreative Kopf des Marvel-Universums, diese Nachricht nun bestätigt. Aber nicht nur das – auch ein ungefährer Starttermin steht bereits fest: 2022! Details zur eigentlichen Handlung sind aber leider noch nicht preisgegeben worden. Dafür hat Variety nun verraten, wer im Sequel rund um die Abenteuer von Carol Danvers alias Captain Marvel Regie führen wird. Es ist die Newcomerin Nia DaCosta!

Die gebürtige New Yorkerin erlangte vor allem mit ihrem 2019 erschienen Krimi-Thriller "Little Woods" große Anerkennung von Zuschauern und Kritikern zugleich. Das nächste Projekt der 30-Jährigen ist der für dieses Jahr angesetzte Slasher-Film "Candyman", für den "Get Out"-Genie Jordan Peele das Drehbuch geschrieben hat. Es wird also spannend, in welche künstlerische Richtung Nia beim zweiten Teil von "Captain Marvel" gehen wird.

Anzeige

Instagram / brielarson Brie Larson im Juli 2016

Anzeige

Getty Images Lashana Lynch, Brie Larson und Gemma Chan bei der "Captain Marvel"-Premiere in Hollywood 2019

Anzeige

Getty Images Nia DaCosta bei den Aafca Awards in Hollywood im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de