"Captain Marvel" sorgt auch an den Kassen für Frauenpower in Marvels Kino-Universum! In dem spielten Heldinnen lange Zeit eher die zweite Geige. Selbst Scarlett Johanssons (34) Black Widow stand im Schatten von Iron Man und Captain America. Das hat sich mit "Captain Marvel" und der Hauptdarstellerin Brie Larson (29) nun geändert. Der Film beweist, dass auch Titelheldinnen massenhaft Kinogänger anziehen. Denn der Streifen hat nun mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt!

Die Superheldin Carol Danvers kam gleichermaßen gut in den USA und im Rest der Welt an, wie Variety berichtete. Demnach spielte sie daheim binnen eines Monats 358 Millionen Dollar (umgerechnet rund 319 Millionen Euro) ein. In allen anderen Ländern kam "Captain Marvel" auf 645 Millionen Dollar (umgerechnet 575 Millionen Euro). Damit steigt der Blockbuster selbst innerhalb des Marvel Cinematic Universe in einen exklusiven Club auf. Er ist laut der Zeitschrift erst der siebte Film, der die Milliardengrenze knacken konnte. Alle bislang 21 MCU-Filme haben zusammen umgerechnet etwa 16,5 Milliarden Euro eingespielt.

Brie teilte die gute Neuigkeit auf Instagram und bedankte sich bei den Fans. "Es war mir eine absolute Freude, diese Figur mit der Welt zu teilen", schrieb die Schauspielerin. Vor ihrem aktuellen Blockbuster-Auftritt hatte bereits Wonder Woman beim Konkurrenten DC Comics bewiesen, dass eine Superheldin als Hauptfigur an den Kinokassen abräumen kann. Marvel plant auch ein Solo-Abenteuer von Scarletts Rolle Black Widow.

ActionPress / ImagePressAgency / face to face Brie Larson auf der "Captain Marvel"-Premiere im März 2019

ActionPress / SIPA PRESS Brie Larson in "Captain Marvel"

ActionPress / Collection Christophel Scarlett Johansson als Black Widow in "Captain America: Civil War"

