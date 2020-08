Wie wird Demi Lovato (27) ihren großen Tag organisieren? Vor rund zwei Wochen überraschten die Sängerin und ihr Partner Max Ehrich (29) ihre Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Das Paar hat sich verlobt. Der Schauspieler hatte seiner Liebsten total romantisch am Strand die Frage aller Fragen gestellt. Mit einem dicken Klunker am Ringfinger macht sich die Musikerin schon jetzt Gedanken über die gemeinsame Hochzeit – doch wie sieht Demis Traumvorstellung vom Jawort überhaupt aus?

Seit ihrer Verlobung kann sich Demi offenbar kaum noch vor Ideen retten. "Demi wird wahrscheinlich etwas Klassisches und Elegantes planen", vermutete ein Insider gegenüber Hollywood Life. Die "Confident"-Interpretin soll schon immer jemand gewesen sein, der sich seine eigenen Regeln aufstellt. Die Quelle ist sich daher sicher, dass die Künstlerin sich für gewisse Details entscheiden wird, die ihre Hochzeit von anderen abheben werde.

Bei der Planung des besonderen Tages will Demi offenbar auch ihren Verlobten miteinbeziehen. "Max ist ebenfalls total aufgeregt, und er möchte unbedingt in jeden Schritt einbezogen werden", verriet der Insider. Auch die Eltern der zukünftigen Eheleute sollen ein Mitspracherecht haben. Ihre Entscheidungen wollen Demi und Max aber so lange wie möglich geheim halten.

Instagram / maxehrich Max Ehrich und Demi Lovato, August 2020

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Instagram / maxehrich Max Ehrich, Schauspieler

