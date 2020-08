Darauf haben die Fans von Miley Cyrus (27) gewartet. In den vergangenen Monaten machte die Sängerin vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Nach ihrer Trennung von Liam Hemsworth (30) stürzte sich die Skandalnudel in eine Beziehung mit Cody Simpson (23) – und die beiden sind nach wie vor ziemlich glücklich miteinander. Jetzt überraschte sie ihre Community mit diesen News: Miley veröffentlicht endlich wieder neue Musik!

Das verkündete die Musikerin via Instagram. "Ich weiß, es fühlt sich an, als hättet ihr ewig gewartet… aber das ist vorbei… Sie ist endlich da! Meine neue Single 'Midnight Sky'", schrieb sie im Netz – das Lied soll ab dem 14. August erhältlich sein. Dazu postete sie das Cover zur neuen Single: Das Bild ist im 80er-Jahre-Stil designt. Auf dem Foto ist Miley selbst zu sehen, wie sie mit rotem Lippenstift und lila, schimmerndem Lidschatten in ein Mikrofon singt. Dies hält ihre Hand, die in einem schwarzen, mit funkelndem Strass besetzten Handschuh steckt.

Nicht nur ihre Follower sind wegen dieser Neuigkeiten aus dem Häuschen, auch ihre eigenen Familie scheint sich über den musikalischen Nachschub zu freuen. "Es hat lange gedauert, aber das Warten hat sich gelohnt. Ich bin so stolz auf dich", kommentierte Tish Cyrus (53), Mileys Mutter.

Miley Cyrus im September 2019

Miley Cyrus in New York 2019

Sängerin Miley Cyrus

