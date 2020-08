Cora Schumacher (43) geht demnächst in die Flirt-Offensive – und zwar in ihrer eigenen Kuppelshow "Coras House Of Love"! Die Single-Lady hatte zuletzt echt Pech in der Liebe und versucht ihr Glück nun vor laufenden Kameras. Zehn Männer haben die Chance, die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin besser kennenzulernen und im besten Fall auch ihr Herz zu gewinnen. Aber auf wen darf sich die Blondine eigentlich freuen? Die Kandidaten wurden nun enthüllt – und darunter sind auch zwei bekannte TV-Gesichter.

Wie Bild berichtet, ist Denny Heidrich einer von Coras potenziellen Flirt-Partnern. Der Boxer hat zwar keine Erfahrung mit Dating-Formaten, war aber Teil des diesjährigen Casts von Big Brother. Und schon da stellte er unter Beweis, dass er keine Angst hat, nackte Haut zu zeigen. Sein Konkurrent Sascha suchte seine Mrs. Right schon einmal in einer Sendung. 2018 buhlte er bei Die Bachelorette um Nadine Klein (34). Durch seine skurrilen Anmachsprüche vermuteten einige Zuschauer damals, dass er womöglich eingeschleust worden war.

Ob einer der beiden Coras Typ ist, wird sich zeigen. Im Interview verriet sie, dass sie die Auswahl der Kandidaten komplett der Produktion überlassen habe – der Grund: "Weil ich eben nicht nur jemanden aus meinem bisherigen Beuteschema kennenlernen wollte."

Sat.1 Denny, "Big Brother"-Kandidat 2020

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Sascha

Mathis Wienand/Getty Images for Intouch Cora Schumacher im September 2015

