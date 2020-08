Vor einem Monat sind Lena Gercke (32) und ihr Freund Dustin Schöne (35) zum ersten Mal Eltern geworden. Das Traumpaar durfte eine gesunde Tochter Zoe auf der Welt willkommen heißen. Seitdem halten sich die beiden mit Babyaufnahmen allerdings zurück. Bis auf ein Händchen hier und ein Füßchen da, gab es von Klein Zoe noch nicht viel zu sehen – und diesem Motto bleibt sich das Model auch jetzt treu: Superglücklich strahlt Lena mit dem Baby auf sich liegend in die Kamera!

In ihrer Instagram-Story hat die frischgebackene Mutter diesen ziemlich lässigen Schnappschuss von sich mit einem äußerst niedlichen Detail geteilt. Die 32-Jährige scheint ganz offensichtlich auf dem Bild mit ihrer kleinen Maus zu relaxen, denn aufmerksame Fans können einen Blick auf Zoes Füßchen am unteren Bildrand erhaschen. Mit "Ich bin total glücklich", hat die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2006 das Posting betitelt.

Doch auch Papa Dustin hatte schon das eine oder andere Foto mit seiner Prinzessin geteilt. So hatte der Dokumentarfilmer erst kürzlich seine Vaterqualitäten unter Beweis gestellt, indem er sich kurzerhand seine Tochter in einer Babytrage vor die Brust geschnallt hatte. "Next Level", hatte der Berliner diesen Beitrag kommentiert.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne mit Tochter Zoe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de