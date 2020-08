Gute Nachrichten für die Alles was zählt-Fans: Schauspieler Tijan Njie (28) kehrt zurück! Anfang März mussten die Zuschauer der beliebten Serie ganz stark sein: Der Moritz-Darsteller stieg aus dem Format aus – jedoch nur für eine bestimmte Zeit und aus einem guten Grund: Tijan wollte sich voll und ganz auf seine Let's Dance-Teilnahme fokussieren! Nachdem er Ende Mai aus dem Tanz-Contest ausschied, steht er inzwischen wieder für "Alles was zählt" vor der Kamera: So wird Tijans alias Moritz' Comeback!

Achtung, Spoiler!

Ein Teaser auf Rtl.de verrät schon jetzt, worauf die Fans sich in der Folge vom 12. August freuen können. Wir erinnern uns: Nachdem Mo erfahren hatte, dass er das Spenderherz von Lucies (Julia Wiedemann) verstorbenem Ex-Freund in sich trägt, floh er nach New York. Jetzt kehrt er nach Essen zurück, wo es ihn direkt zu Lucie verschlägt. Doch vor ihrer Tür angekommen, verlässt ihn offenbar der Mut: Mo traut sich nicht zu klingeln! Hat er ein schlechtes Gewissen, weil er einfach so abgehauen ist?

Schließlich standen die beiden zuletzt kurz vor einem Happy End – wäre Mo nicht Hals über Kopf geflüchtet. Doch auch schon vor dem Drama mit dem Spenderherz stand die Liebe von Moritz und Lucie unter einem schlechten Stern. Denkt ihr, sie werden jemals eine richtige Beziehung führen können? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Tijan Njie bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Darsteller bei "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / juliawdmn Julia Wiedemann, bekannt aus "Alles was zählt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de