Zuckersüße Überraschung für die Fans! Es ist erst wenige Stunden her, da wurde bekannt, dass Chris Pratt (41) und Katherine Schwarzenegger (30) Eltern geworden sind. Das bestätigte der Bruder der frischgebackenen Mama Patrick Schwarzenegger (26) in einem Interview. Die glücklichen Eltern hüllten sich zu diesem Zeitpunkt noch in Schweigen – bis jetzt! Nun teilen sie nicht nur das allererste Foto ihres Babys, sondern geben auch den Namen preis.

Dass Chris und Katherine ein gesundes Mädchen in die Arme schließen durften, plauderte der stolze Onkel schon aus – doch auf welchen Namen die Kleine hört, war bislang topsecret. "Wir freuen uns riesig, die Geburt unserer Tochter Lyla Maria Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Wir könnten nicht glücklicher sein", hält der Schauspieler auf seiner Instagram-Seite fest und veröffentlicht ein erstes Familienbild, auf dem man die Hände des Trios sieht.

Abschließend klärt Chris auch noch auf, wie Mutter und Tochter die Geburt weggesteckt haben: "Sowohl Mama als auch Baby geht es gut. Wir sind sehr dankbar. In Liebe, Katherine und Chris." Wie gefällt euch der Name? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

