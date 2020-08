Während der Dreharbeiten zu Der Bachelor hatten sich Sarah Harrison (29) und Liz Kaeber (28) 2015 kennengelernt. Eigentlich waren sie damals Konkurrentinnen gewesen und hatten beide um das Herz von Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (33) gekämpft. Schnell hatten die zwei festgestellt, dass die Chemie zwischen ihnen einfach passt – und so sind sie bis heute sehr gute Freundinnen. Anlässlich zu Liz' Ehrentag sendete Sarah ihrer Bachelor-BFF nun liebe Geburtstagsgrüße.

Liz hat sich dazu entschieden, ihren 28. Geburtstag auf Mallorca zu feiern. Da Sarah allerdings erst vor etwa zwei Wochen zum zweiten Mal Mama geworden ist, konnte sie natürlich nicht mit dabei sein. Dennoch dachte die YouTuberin an ihre Freundin. "Heute hat übrigens mein Schätzle Liz Geburtstag, die feiern gerade auf Mallorca und die schlafen wahrscheinlich noch alle, weil sie reingefeiert haben. Also erst einmal Happy Birthday, mein Schatz, ich wäre so gern mit dabei gewesen", erklärte Sarah in ihrer Instagram-Story.

"Dafür poste ich jetzt ein paar Throwback-Bilder", kündigte die Münchnerin im Anschluss an. Und gesagt, getan – Sarah veröffentlichte ein paar Schnappschüsse von sich und Liz, wie sie zum Beispiel gemeinsam auf dem Oktoberfest gewesen waren. "Hab dich lieb, Maus", kommentierte Sarah eine weitere Aufnahme, auf der beide glücklich in die Kamera strahlen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Sarah Harrison und Liz Kaeber

Instagram/lizkaeber Sarah Harrison und Liz Kaeber

