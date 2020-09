Kommt es zwischen Lisha und Evanthia Benetatou (28) bald zur Konfrontation im Boxring? Die beiden Frauen sind aktuell im Sommerhaus der Stars zu sehen – und zwar nicht unbedingt als beste Freundinnen: Wie viele andere Teilnehmer ist auch die YouTuberin kein großer Fan der ehemaligen Bachelor-Finalistin. Im Gegenteil: Die Brünette löst bei der Berlinerin sogar Gewaltvorstellungen aus – Lisha will Eva im Promiboxen herausfordern!

Das kündigte die Blondine zumindest in der vergangenen Folge der Show an: "Einmal bitte Promiboxen. Ich nehme auch 30 Kilo dafür ab, damit ich dieselbe Gewichtsklasse habe!", erklärte Lisha im Gespräch mit Annemarie Eilfeld (30). Im Interviewraum führte sie dann noch weiter aus: "Eva ruft in mir etwas hervor, was mich so wütend macht. Das ist aber auch eine Nase, die man gut brechen könnte!" Ihr Schatz Lou war schockiert: "Ey Silly, du brauchst Hilfe!"

Die Zuschauer wären von einem Faustkampf der beiden Frauen zumindest begeistert: "Eva vs. Lisha. Das wäre ein Traum!", freute sich ein User via Twitter. Was meint ihr: Wer würde beim Promiboxen der beiden gewinnen? Stimmt unten ab.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

TV NOW Lou und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Matthias Wehnert / Future Image Evanthia Benetatou bei einer Store-Eröffnung, 2020

