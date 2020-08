Demi Lovato (27) strahlt vor Glück! Ende Juli teilte die Sängerin die fröhliche Nachricht mit: Sie ist mit ihrem Max Ehrich (29) verlobt. Erst im vergangenen März war bekannt geworden, dass die beiden Turteltauben ein Paar sind. Seit den Verlobungsnews posten die zwei regelmäßig Turtelbilder von sich und widmen sich emotionale Zeilen. In einem rührenden Post macht die "Tell Me You Love Me"-Interpretin ihrem Schatz nun wieder eine Liebeserklärung.

Auf Instagram postet Demi einen romantischen Schnappschuss von sich und Max. Zu sehen sind die beiden darauf, wie sie sich eng umschlungen vor einem lodernden Kaminfeuer küssen. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr und mehr in dich, mein Liebling", schreibt die Chartstürmerin. In dem ersten Kommentar unter ihrem Beitrag sendet ihr zukünftiger Bräutigam der "I'm Ready"-Hitmacherin auch ein paar herzerwärmende Worte zurück.

Max nimmt in seiner Liebesbotschaft Bezug auf den Beitrag von Demi und verrät, dass er sich nicht nur jeden Tag mehr in den Ex-Disney-Star verliebe, sondern sogar jeden Moment ein Stückchen mehr. "Danke für alles, was du bist. Ich bin wirklich der glücklichste Mann der Welt. Ein Hoch auf die Ewigkeit und über diese Grenze hinaus", preist der Schauspieler seine Verlobte.

Anzeige

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich

Anzeige

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de