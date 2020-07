So glücklich sieht das frischverlobte Pärchen aus! Seit ein paar Monaten ist Demi Lovato (27) wieder bis über beide Ohren verliebt. Max Ehrich (29) ist der Mann an ihrer Seite und sorgt bei der Sängerin für ordentlich Schmetterlinge im Bauch. Ihrem Liebesglück setzten sie dann vor ein paar Tagen die Krone auf: Max hat um die Hand seiner Freundin angehalten – und sie hat Ja gesagt! Nach den zuckersüßen Neuigkeiten wurde das Paar nun das erste Mal in der Öffentlichkeit gesichtet.

Am Montag schlenderten Demi und Max durch das kalifornische Beverly Hills. Beide trugen legere Outfits aus Shirts und weiten Jeans. Fans müssen nur einen kurzen Blick auf die Paparazzi-Aufnahmen werfen, um zu erkennen: Die beiden sind nach ihrer Verlobung voller Glückshormone! Selbst unter den Masken ist ihr Lächeln zu erkennen und Demi kuschelt sich total selig an ihren Verlobten.

Doch nicht nur das Paar freut sich auf den nächsten Beziehungsschritt – auch die Familie der "Sorry Not Sorry"-Interpretin ist aus dem Häuschen: "Demis Familie freut sich so sehr für sie. Max verkörpert alles, was sie je wollte, sie hat endlich ihren Märchenprinzen gefunden!", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life.

APEX / MEGA Max Ehrich und Demi Lovato im Juli 2020

Instagram / maxehrich Max Ehrich und Demi Lovato

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato



