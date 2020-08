Im Mai 2018 hatten Prinz Harry (35) und seine Liebste Meghan (39) ihr Liebesglück perfekt gemacht: Das Paar gab sich im Rahmen einer fulminanten royalen Hochzeit auf Schloss Windsor das Jawort. Während zahlreiche internationale Medien live von der Trauung berichteten, fanden alle Empfänge und das abendliche Dinner im privaten Rahmen – und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit – statt. Die privaten und romantischen Momente blieben den Fans somit verborgen. Doch jetzt kamen endlich Details aus Harrys und Meghans Hochzeitsansprachen ans Licht!

Meghan habe alleine dadurch, dass sie überhaupt eine Ansprache hielt, mit einer royalen Tradition gebrochen, wird jetzt in einem Auszug des Buches ""Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family" behauptet, der Hello! vorliegt. Normalerweise werden auf Hochzeiten der britischen Königsfamilie nur Reden von dem Trauzeugen, dem Gastgeber und gegebenenfalls von dem Bräutigam gehalten – die Braut mache das nur in ganz seltenen Ausnahmen. Allerdings wird in dem Buch nicht über den Inhalt von Meghans Monolog berichtet.

Eine enge Freundin der ehemaligen Suits-Darstellerin hat aber bereits gegenüber Town and Country über Harrys Rede gesprochen. "Die Ansprache, die Harry hielt, war so lustig", erinnerte sich die Vertraute und erklärte: "Bodenständig und voller Liebe. Er unterstützt sie wirklich. Ich ging mit dem Gefühl, dass die beiden ihre vereinten Kräfte für Gutes in der Welt einsetzen werden."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

